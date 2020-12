Dans la presse

À la Une de la presse, ce lundi 21 décembre, la décision de plusieurs pays européens de suspendre leurs liaisons avec le Royaume-Uni, où une nouvelle souche du Covid-19, apparemment plus contagieuse, a été détectée. Une variante du coronavirus également présente dans une poignée d’autres pays. Des nouvelles du chantier de la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Et l’hibernation selon nos ancêtres préhistoriques.

À la Une de la presse, la décision de plusieurs pays européens de suspendre leurs liaisons avec le Royaume-Uni.

Alors que les négociations sur le Brexit sont dans leur dernière ligne droite, plusieurs pays européens ont soudain pris leur distance avec le Royaume-Uni ces dernières heures. Non pas pour des raisons politiques, mais pour sanitaires, cette fois : le journal autrichien Die Presse évoque un «Corona-Brexit» provoqué par la détection, sur le territoire britannique, d’une souche mutante du Covid-19, apparemment plus contagieuse.

Après les Pays-Bas, l’Italie, la Belgique l’Irlande, ou encore l’Allemagne, la France a décidé à son tour d’interrompre toutes ses liaisons avec le Royaume-Uni pour 48 heures, rapporte le quotidien belge Le Soir. Comme à son habitude, l’Union européenne réagit en ordre dispersé. Le journal catalan Ara annonce que l’Espagne se limite, pour le moment, à «renforcer les tests PCR dans les aéroports», en attendant que «l’UE s’accorde sur une position commune».

The Financial Times rapporte que l’apparition d’une variante possiblement plus contagieuse du Covid-19 oblige le gouvernement britannique à reconfiner la ville de Londres et une partie de l’Angleterre, une mesure qui pourrait s’étendre jusqu’à ce que la campagne de vaccination obtienne ses premiers résultats – soit dans deux mois, au moins, selon le ministère de la Santé britannique. Cette perspective ulcère une partie de l’opinion, qui accuse le Premier ministre d’avoir trop tardé à renforcer les mesures sanitaires.

Un sentiment partagé par The Daily Mirror, qui qualifie Boris Johnson d’«homme malade de l’Europe». Boris Johnson, qui déclarait il y a encore quelques jours qu’il serait «inhumain» de ne pas laisser ses compatriotes fêter Noël en famille, est finalement obligé de manger son chapeau et se retrouve confronté, dans le dessin de Dave Brown, au personnage du film d’animation The Grinch, inspiré de la nouvelle «Le grincheux qui voulait gâcher Noël». La variante apparemment plus contagieuse du Covid-19 a volé sa tenue de Père Noël au Premier ministre, qui pourrait y laisser sa dernière chemise. Un dessin trouvé sur Twitter.

D’autres pays européens annoncent avoir détecté des cas de contamination par cette nouvelle souche. Outre neuf cas au Danemark et un aux Pays-Bas, le journal italien La Repubblica, qui parle d’une «variante anglaise du Covid-1», fait état de deux personnes diagnostiquées positives à Rome, dont une en provenance du Royaume-Uni. Mais selon Il Fatto Quotidiano, qui évoque, lui, un «Super-Covid», la nouvelle souche n’affecterait pas pour autant l’efficacité du vaccin contre le Covid-19, selon plusieurs experts. Une donnée cruciale, alors que l’Agence européenne des médicaments doit se prononcer aujourd’hui sur le sort du vaccin de Pfizer BioNTech.

Une bonne nouvelle, tout de même, ce matin. En France, la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris, ravagée par un incendie en avril 2019, serait sur les bons rails. La Croix se réjouit des «progrès saisissants» accomplis en 18 mois : la sécurisation de l’édifice, et l’avancée «à grands pas» des travaux de restauration à l’intérieur, notamment dans deux chapelles, où le traitement des murs a même permis de découvrir des traces de polychromes anciens.

La vénérable cathédrale serait-elle sur le point de vivre une nouvelle jeunesse? En attendant de pouvoir la visiter à nouveau, en attendant des jours meilleurs, pourquoi ne pas faire comme nos ancêtres, les hommes de Néanderthal et leurs prédécesseurs qui paraît-il, avaient trouvé LA solution pour survivre aux hivers trop rigoureux: hiberner, tout simplement. D’après The Guardian, des fouilles réalisées récemment dans le nord de l’Espagne, semblent montrer qu’il y a près de 400 000 ans, les premiers humains ont peut-être réussi à survivre aux températures glaciales de ces temps-là en parvenant à ralentir leur métabolisme et en dormant pendant des mois, comme les ours et les chauve-souris...

Retrouvez tous les matins sur France 24 la Revue de presse (du lundi au vendredi, à 7h20 et 9h20 heure de Paris). Suivez également tous les week-ends en multidiffusion la Revue des Hebdos.

