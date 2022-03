Dans la presse

À la Une de la presse, jeudi : la visite en Europe du président américain, Joe Biden, la question cruciale l'approvisionnement du gaz en Europe et une soirée électorale, pour la présidentielle, bien différente des éditions précédentes.

Publicité

Le + : Recevez tous les matins la Revue de presse de France 24 sur votre iPhone ou sur tout autre mobile.

Pour la presse française, jeudi 24 mars, Joe Biden est "contraint", avec la guerre en Ukraine, de se tourner à nouveau vers l'Europe. Depuis son arrivée à la Maison Blanche, le président américain focalise toute son attention sur la Chine. Mais Le Figaro rappelle que la guerre en Ukraine a changé la donne. "A-t-il envie de porter ce costume de chef de guerre ?", s’interroge le journal. Les menaces de recours à l’arme nucléaire par la Russie sont prises au sérieux par Washington. Joe Biden doit aussi rassurer ses partenaires européens du bien fondé de l’Otan et de son principe de solidarité mutuelle en cas d’agression. "L’Amérique est de retour en Europe, écrit La Croix, car elle n’a pas d’autre choix si elle veut montrer sa crédibilité aux yeux du monde et de la Chine."

Le président américain arrive en Europe avec un carnet de nouvelles sanctions potentielles contre la Russie et aussi un carnet de commandes pour livrer du gaz à l'Europe, en remplacement du gaz russe. Des discussions vont avoir lieu avec Bruxelles pour fournir les deux prochains hivers. Mais il s'agit de "gaz naturel liquéfié, rappelle le Washington Post. Stocker ce gaz sur le continent européen implique des investissements longs et coûteux. Et en terme de production, les États-Unis ne peuvent, pour l'instant, rivaliser avec la Russie."

En France, l'hommage de la collectivité régionale de Corse à Yvan Colonna suscite la consternation de Paris. L'exécutif corse a choisi de mettre les drapeaux corses en berne suite au décès de l'ancien militant nationaliste, décédé, lundi, des suites d'une agression en prison. Le Parisien évoque une "tristesse collective". Mais vu de Paris, cette commémoration est une "faute". "Une chose est de respecter la douleur d’une famille, une autre est de transformer un homme, condamné pour l’assassinat d’un préfet en martyr", a réagi l’ancien Premier ministre Manuel Valls.

L'autre "actualité" française, jeudi, concerne la campagne présidentielle française. Face au manque d'intérêt suscité par l'opinion et les médias, TF1 – la première chaîne de France – a choisi d'écourter sa soirée électorale du 10 avril, date du premier tour, pour rediffuser le film "Les Visiteurs", peut-on lire dans Télérama.

Retrouvez tous les matins sur France 24 la Revue de presse (du lundi au vendredi, à 7 h 20 et 9 h 20 heure de Paris). Suivez également tous les week-ends en multidiffusion la Revue des Hebdos.

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne