Dans la presse

À la une de la presse, ce lundi 30 mai, la polémique sur la finale de la Ligue des champions entre Liverpool et le Real Madrid, après les incidents de samedi, aux abords du Stade de France, à Saint-Denis ; les heurts qui ont suivi, dimanche, la rencontre entre l’AJ Auxerre et Saint-Étienne, relégué en Ligue 2 ; le début de la campagne officielle pour les législatives en France ; et un Japonais au déguisement insolite.

Publicité

Le + : Recevez tous les matins la Revue de presse de France 24 sur votre iPhone ou sur tout autre mobile. Et également toujours sur votre PC en devenant fan sur Facebook…

À la une de la presse, la polémique sur la finale de la Ligue des champions entre Liverpool et le Real Madrid, après les incidents de samedi, aux abords du Stade de France, à Saint-Denis.

"Face à la farce française, les supporters voient rouge" – rouge, la couleur de Liverpool. Deux jours après, la presse britannique ne décolère pas. Le gratuit Metro accuse "l'UEFA, la municipalité de Saint-Denis, la police française et l'État (d'avoir) manqué à leur devoir de protéger" et juge "incroyable" la réponse de l'UEFA, de la police et de la ministre des Sports française, qui invoquent une "fraude massive aux faux billets", pour expliquer ces incidents. "Il est franchement ridicule que quiconque travaillant pour ces institutions puisse penser avoir fait son travail correctement". "Une rage rouge" : l'édition Sport du Daily Mirror, qui demande aux autorités françaises de ne pas "blâmer les fans" britanniques pour "le chaos de Paris", cite la réaction d'Andrew Robertson. D'après l'arrière-gauche de Liverpool, les policiers français auraient "paniqué", et l'attitude de UEFA serait "une honte".

Les quotidiens espagnols préfèrent consacrer leurs unes à la joie des Madrilènes rassemblés dimanche place Cibeles, pour célébrer la victoire du Real et de ses joueurs. "Madrid couronne une nouvelle fois sa déesse Cybèle", "la jolie fille", s'enthousiasme le quotidien sportif Marca. Les images de liesse n'effacent pas pour autant les heurts de samedi soir. "Les incidents qui ont précédé la Finale de la Ligue des champions font honte à la France", cingle La Vanguardia. Le journal catalan fait état de la réaction "sans surprise" de la presse populaire britannique, "très agressive envers les organisateurs français" et évoque la "gueule de bois" des Français, après "les images malheureuses de leurs policiers débordés, réprimant les supporters de Liverpool à coups de gaz lacrymogène, de matraques et de coups de pied". D'après le quotidien, les excuses du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, de la préfecture de police et de l'UEFA, sur les "faux billets", "n'ont pas été convaincantes". El Pais dénonce le fait que "personne n'assume la responsabilité des incidents qui ont retardé la finale". "Samedi soir, il y a eu un perdant honorable, Liverpool et un autre vaincu, pas si honorable, à l'extérieur du stade : les instances, politiques et sportives" responsables du match.

En France, la polémique prend une tournure judiciaire et politique. Le préfet de Paris a décidé de saisir la justice pour une "fraude massive aux faux billets" et Didier Lallement assistera également à la réunion ministérielle prévue lundi matin pour "cerner les dysfonctionnements" qui "ont émaillé la soirée". La presse française est, elle aussi, extrêmement critique. Le Parisien/Aujourd'hui en France parle d'un d'"un chaos" inquiétant, d'"un raté majeur", alors que se profilent le Mondial de rugby de 2023 et les JO de Paris de 2024. "La France, parfois un peu vite présentée comme championne d'Europe de l'organisation d'événements sportifs, est la risée du continent", se désole le journal. "Fiasco policier" : Libération évoque "la gestion chaotique et violente du flux de spectateurs aux abords du stade", et Mediapart lui emboîte le pas, en dénonçant "une faillite des pouvoirs publics français", qui ponctue, selon lui, "de longues années d'un maintien de l'ordre répressif et inadapté, souvent violent". "Habituellement, le discours officiel se méfie des amalgames, mais, depuis samedi soir, on pourrait croire qu'en chaque Anglais, il y a un hooligan qui sommeille" : Le Figaro ironise et se demande s'il est "possible, dans notre pays, d'envisager une grande fête populaire sans qu'elle ne dégénère en affrontements". Pour le journal, "les causes (de ce qui s'est passé samedi soir) (seraient) reconnues, rebattues, ressassées" : "l'immigration anarchique", source, selon lui, d'une "dérive délinquante habillée de fierté identitaire".

Vingt-quatre heures, à peine, après les incidents à Saint-Denis, d'autres heurts ont éclaté, dimanche soir, à Saint-Étienne, après la victoire de l'AJ Auxerre sur les Verts. Après un tir au but reléguant Saint-Étienne en Ligue 2, des centaines de supporters mécontents sont entrés sur le terrain et ont lancé des fumigènes en direction de la tribune présidentielle et des joueurs. "La descente par chaos" : L'Équipe rappelle que le club stéphanois a été sanctionné plusieurs fois cette saison par la Commission de discipline de la Ligue de football professionnel pour le comportement de ses supporters.

Un mot, enfin, des législatives du mois prochain en France, dont la campagne officielle débute ce lundi. À moins de deux semaines du premier tour, L'Opinion s'interroge sur "l'absence de dynamique" du camp présidentiel. Le journal voit Emmanuel Macron "sous la menace d'une majorité ric-rac" et juge les premiers pas du gouvernement d'Élisabeth Borne "complètement éclipsés par les accusations de viol contre l'un de ses membres", Damien Abad et depuis ce week-end, par la polémique sur les incidents en marge de la finale de la Ligue des champions.

On ne se quitte pas là-dessus. Histoire de vous changer un peu les idées, je vous invite à jeter un cil à The Independent, qui rapporte qu'un Japonais a dépensé la bagatelle de 2 millions de yens, soit près de 15 000 euros, pour s'offrir un costume de… chien. Cet achat pour le moins insolite lui a permis de réaliser son rêve le plus cher, se transformer en boule de poils. Le déguisement, hyper réaliste, a été fabriqué par un spécialiste des costumes de cinéma et a nécessité 40 jours de travail. Personnellement j'aurais plutôt opté pour un costume de licorne…

Retrouvez tous les matins sur France 24 la Revue de presse (du lundi au vendredi, à 7h20 et 9h20 heure de Paris). Suivez également tous les week-ends en multidiffusion la Revue des Hebdos.

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne