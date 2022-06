Dans la presse

À la une de la presse, ce lundi 13 juin, les réactions des quotidiens français et étrangers aux résultats du premier tour des législatives en France, où l’abstention bat un nouveau record, et où la majorité présidentielle et l’opposition de gauche sont au coude-à-coude. La visite du président Macron attendue en Ukraine. Et 11 conseils pour contribuer, modestement mais sûrement, à changer le monde.

À la une de la presse, les réactions au premier tour des législatives en France, où la Nupes fait jeu égal avec la majorité présidentielle.

Le premier tour de ces législatives est également marqué par une abstention record, autour de 52,5 % - un niveau d’abstention que La Croix perçoit non pas comme la preuve du "désintérêt" des Français pour la politique, mais comme la manifestation de leur "frustration devant l’absence de prise en compte des situations d’injustice", et de leur "sentiment que leur préoccupations ne sont pas traitées". Emmanuel Macron "a fait le pari d’une campagne atone, persuadé que l’abstention jouerait en sa faveur. C’était se tromper de diagnostic", écrit le journal.

EDITO ✒️ Le retour de la politique, par @idegaulmyn



👉 Le mécanisme de la Ve République qui voyait de manière quasi automatique les électeurs donner au président élu une majorité législative confortable s’est enrayé. https://t.co/XFaBrhpkkV pic.twitter.com/JiYovCYNDo — La Croix (@LaCroix) June 12, 2022

Autre quotidien, même verdict : "Un revers grave pour le président", dit Le Figaro, qui voit le camp présidentiel se diriger "vers une majorité étriquée" à l'Assemblée. "En tentant de chloroformer toute la campagne, par calcul tactique ou hésitation stratégique, (Emmanuel Macron) n’aura réussi qu’à nourrir l’abstention. Et étouffer dans l'œuf la dynamique que la présidentielle aurait pu créer en sa faveur". L'Opinion finit d’enfoncer le clou : "Preuve est faite que l’absence de propositions n'est pas une bonne stratégie de campagne. À force de répondre par le silence aux outrances de ses adversaires, à force de parier sur les effets positifs d’une abstention de masse, la majorité Ensemble! a laissé le doute s’installer chez ses électeurs : avait-elle besoin de leurs voix ?"

À gauche, la Nupes emmenée par Jean-Luc Mélenchon fait un retour en force, mais une cohabitation semble hors de portée. D'après Libération, le patron de La France insoumise a "réussi son pari" de devenir la principale force d’opposition à Emmanuel Macron, mais probablement pas de s’imposer comme son futur Premier ministre, dans la mesure où la Nupes a peu de réserve de voix - ce qui l’oblige à se tourner vers les abstentionnistes. "Convaincre les millions d’électeurs qui ne se sont pas déplacés au premier tour" : L’Humanité veut croire qu’une majorité de gauche est "à portée d’urnes", tout en reconnaissant que "l’objectif peut sembler difficile à atteindre".

A la une de l'Humanité demain : retrouvez nos analyses et nos coups de projecteurs sur des circonscriptions révélatrices de la situation au lendemain de ce 1er tour dans notre édition du 13 juin. À retrouver dès ce soir sur notre kiosque numérique : https://t.co/gDg6AhYAgA pic.twitter.com/N2sh9IZFTj — L'Humanité (@humanite_fr) June 12, 2022

À l’image de la presse française, les quotidiens étrangers, et notamment le journal espagnol El Mundo, présentent ces résultats comme une "punition" infligée à Emmanuel Macron. En Allemagne, le Frankfurter Allgemeine Zeitung parle d’un "avertissement clair" envoyé au chef de l'État, qui "ne pourra probablement pas obtenir à lui seul la majorité absolue", et devra compter sur le soutien de son ancien Premier ministre Édouard Philippe et de son parti Horizons et celui de l'ancien ministre de la Justice François Bayrou, avec Modem.

Au Liban, L'Orient Le Jour voit "la Macronie secouée, mais pas à terre" et note, au passage, que le Rassemblement national n’a pas réussi à "capitaliser" sur la dynamique de Marine Le Pen à la présidentielle, même si le contingent de députés du Rassemblement national devrait être nettement plus étoffé après le second tour. Quoi qu’il en soit, l’opposition devrait être présente en force dans la future assemblée, et Le Soir prédit déjà que "ça va tanguer" au Palais Bourbon. Le quotidien belge voit dans le "réveil" de la gauche le signe que "le temps est à l’urgence sociale". "Celui qui avait été taxé de 'président des riches' dans le premier quinquennat ne pourra pas miser que sur la théorie du 'ruissellement'", prévient le journal.

#LeSoirDuJour « Macron : sept jours pour sauver sa majorité absolue »

A découvrir en librairie ou en version numérique: https://t.co/vsvqkZkC2p pic.twitter.com/xfX25z0q0U — Le Soir (@lesoir) June 13, 2022

Emmanuel Macron, dont la visite en Ukraine semble en train de se préciser. D’après The Wall Street Journal, qui cite des sources européennes, le président français, le chancelier allemand Olaf Scholz et le Premier ministre italien Mario Draghi prévoient de se rendre jeudi 16 juin à Kiev – un projet qui n’est toutefois pas encore confirmé officiellement. Ce voyage, s’il est maintenu, serait le premier en Ukraine depuis le début de la guerre pour les trois dirigeants, à un moment où les Ukrainiens disent craindre un affaiblissement du soutien occidental, selon The Guardian.

En Russie, les derniers chiffres officiels de soldats tués en Ukraine remontent au 25 mars. Un vide que des médias ont tenté de combler en recensant et en publiant les noms des disparus dans leur région. D’après Elena Trifonova, cofondatrice d’un journal local de Bouriatie, une province qui se trouve à 3000 kilomètres à l’est de Moscou, au nord de la Mongolie, les autorités russes cherchent désormais aussi à interdire ces "murs de la mémoire". Interrogée par le quotidien suisse Le Temps, cette journaliste affirme que "l’opération spéciale", reste, malgré tout, largement soutenue par la population. "Critiquer la guerre, explique-t-elle, équivaut à dire que la mort d'un parent, d'un ami, d'une connaissance est inutile. (...) C'est une impuissance apprise. Et les gens, aussi, ont peur d'être seuls contre tous".

À propos de solitude et d’impuissance… The New York Times s’est demandé comment, précisément, essayer de "réparer" le monde, de le rendre meilleur, même à petite échelle, même au niveau individuel. "Bien sûr, les grandes choses comptent. Bien sûr que le vote et la politique sont importantes" mais "certaines pratiques, bien que modestes, sont profondément significatives", soutient le journal, qui cite par exemple le fait d’avoir des conversations avec autrui "en présentiel", comme on dit maintenant, les yeux dans les yeux, de sortir de chez soi, d’ouvrir un livre, ou encore de se livrer à cet exercice intéressant : rechercher les meilleurs arguments utilisés par celles et ceux avec lesquels nous ne sommes pas d'accord. Une pratique qui demande humilité et curiosité…

