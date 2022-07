Dans la presse

À la une de la presse, ce jeudi 7 juillet, l’avalanche de démissions au sein du gouvernement de Boris Johnson, dont la survie politique ne tient plus qu’à un fil, les réactions, en France, au discours de politique générale d'Élisabeth Borne à l'Assemblée. Une lettre adressée à Joe Biden, pressé de ne pas se rendre en Arabie saoudite la semaine prochaine. Et des conseils pour passer un été en toute sérénité.

À la une de la presse, l'avalanche de démissions au sein du gouvernement de Boris Johnson, dont la survie politique ne tient plus qu'à un fil.

Une cinquantaine de personnes - ministres, ministres délégués, secrétaires d'État et des parlementaires exerçant des fonctions officielles liées au gouvernement - qui annoncent simultanément leur démission : "Un coup d'État" au sein-même du cabinet dirigé par BoJo", selon The I, qui évoque "l'humiliation" et "la chute rapide et brutale" du Premier ministre.

"Mortellement blessé, le Premier ministre défie son cabinet qui exige sa démission", titre The Daily Telegraph. Boris Johnson refuse toujours de démissionner, et "se bat pour sa survie politique" : The Times rapporte que le chef du gouvernement a terminé la "chaotique" journée d'hier en limogeant à son tour son ministre Michael Gove, accusé de manquer de loyauté. Boris Johnson, plus que jamais prêt à en découdre, et dont le message aux "rebelles" conservateurs est résumé en ces termes par The Sun : "Vous allez devoir plonger vos mains dans le sang pour vous débarrasser de moi". Bojo s’accroche coûte que coûte au pouvoir, et son entêtement exaspère Metro : "Get exit done", "Organise ta sortie", presse le gratuit, en référence à la promesse des Tories, de 2019 de mettre en œuvre, une bonne fois pour toutes, le Brexit : "Get Brexit done".

La question que tout le monde se pose évidemment, c’est combien de temps encore Boris Johnson va pouvoir tenir. D’après The Guardian, le Premier ministre pourrait être confronté à un nouveau vote de défiance rapidement, malgré les règles du Parlement qui, théoriquement, doivent le mettre à l'abri pour un an - à moins qu’il ne tente un dernier coup de poker, en essayant de prendre de vitesse son propre camp, avec de nouvelles élections. Pour les dessinateurs de presse, en tout cas, la messe est dite : Steve Bell, pour The Guardian, voit déjà Boris Johnson entraîné vers le fond par la mort politique. Dans le dessin de Peter Brookes, pour The Times, le Premier ministre est déjà dans le cercueil et demande s’il peut "garder le papier peint", allusion à l’affaire de la décoration du 10 Downing Street par Bojo et sa fiancée, qui avaient choisi pour leur nouvelle déco intérieure un papier peint à 1 000 euros le rouleau.

Beaucoup de réactions, également, en France, au discours de politique générale d'Élisabeth Borne, mercredi 6 juillet, à l'Assemblée. La Première ministre dit vouloir construire des "compromis" avec l’opposition. Le Parisien précise néanmoins que les "compromis" en question ne se feront "pas avec tout le monde" : ni avec le Rassemblement national, ni avec la France insoumise. "Élisabeth Borne promet de l'écoute et de l'action" : d’après Le Figaro, "chacun (pourra) trouver son grain" dans le "très long chapelet de promesses" égrené par Élisabeth Borne, mais le problème serait que ces promesses ne sont pas gratuites. Le journal ironise : "Hormis ce petit détail financier, son discours pavé de bonnes intentions contenterait toute la France. Il faudrait cependant donner aux mots le pouvoir de transformer la réalité". "Privée de majorité absolue", la Première ministre s'essaie "à la prestidigitation" et tente "de transformer la muraille (de l'opposition) en muret" : ironie, également, de Mediapart, qui ne croit pas au "compromis sans concession" inventé par Élisabeth Borne.

Un mot, également, de la mise en garde de la Russie envers l'organe chargé de l’immigration juive en Israël. Courrier International fait état de la préoccupation de la presse israélienne, après que Moscou a accusé l'Agence juive de se livrer à des activités illégales, d’avoir collecté "illégalement» «des informations sur des citoyens russes", possiblement désireux de quitter la Russie pour Israël. Des accusations qui interviennent dans un contexte de "tensions croissantes entre la Russie et Israël", à cause de la position de l’État hébreu sur la guerre Ukraine et sa politique de soutien au président Volodymyr Zelensky.

Israël, où se rendra la semaine prochaine le président américain Joe Biden, avant de rencontrer le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane - une visite dénoncée par la fiancée de Jamal Khashoggi, ce journaliste saoudien assassiné au consulat d'Arabie saoudite à Istanbul. Dans une lettre ouverte à Joe Biden, publiée par The Washington Post, Hatice Cengiz lui demande de ne pas oublier sa promesse de rendre justice à Jamal Khashoggi et de faire de l’Arabie saoudite un "paria" sur la scène internationale.

Hélas, pour celles et ceux auxquels cette riante actualité donne l'envie de prendre le large, de partir loin, très loin, il faudra, cet été, compter sur quelques difficultés : les grèves dans les transports, la pagaille dans les aéroports et le retour en force du Covid-19. Les départs en vacances risquent de tourner au chemin de croix - d’où le dessin de Coco, pour Libération. "Alors ? Ces vacances? ", demande un personnage à une femme assise devant son ordinateur. "J'ai deux valises de faites", répond celle-ci – en parlant de ses valises sous les yeux, pas celles que l'on met en soute ou dans le coffre.

Qu’à cela ne tienne. Le quotidien suisse Le Temps a pensé à vous et vous livre tout un tas de conseils, pour passer un été en toute sérénité. Personnellement, j'aime beaucoup une recommandation, en particulier, parce qu’elle est bonne pour le portefeuille, et bonne aussi pour la planète : "Voyager sans même bouger, c’est possible. Choisissez un bon bouquin". Bonne lecture à tous…

