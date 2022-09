Dans la presse

À la une de la presse, ce lundi 5 septembre, l'ouverture aujourd'hui à Paris du procès de l’attentat de Nice du 14 juillet 2016. Une attaque qui avait fait 86 morts et plus de 400 blessés, et dont l’auteur avait été abattu par la police. Le "no" des Chiliens au projet de nouvelle constitution, une enquête sur les marchands de sable et un pêcheur brésilien très chanceux.

Publicité

Le + : Recevez tous les matins la Revue de presse de France 24 sur votre iPhone ou sur tout autre mobile. Et également en devenant fan de notre page Facebook…

À la une de la presse, l’ouverture, aujourd’hui, à Paris, du procès de l’attentat de Nice du 14 juillet 2016. Une attaque qui avait fait 86 morts et plus de 400 blessés.

Six ans après, le temps du procès arrive enfin, mais les parties civiles disent déjà "ne pas attendre grand-chose" de ce procès, selon 20 minutes, qui rappelle que l'auteur des faits, Mohammed Lahouaiej Bouhlel, a été abattu par la police, au moment de l’attaque, revendiquée ensuite par le groupe État islamique.

Attentat de Nice : le procès fournira-t-il les réponses attendues depuis six ans ?. Téléchargez le journal @20Minutes en avant-première en cliquant ici https://t.co/lC4CQBrtgF pic.twitter.com/oue01F6vsO — 20 Minutes (@20Minutes) September 4, 2022

Cet attentat a frappé en masse des dizaines d’enfants et d’adolescent, des centaines d’autres ont été témoins de l'horreur ou ont subi la panique. Six ans après, Aujourd’hui en France revient sur "la douleur de (ces) enfants du 14 juillet" - des centaines de jeunes qui "peinent toujours à surmonter leur traumatisme". Parmi ces eux, Kenza, 4 ans, au moment de l’attaque, et toujours suivie, après toutes ces années, pour ses troubles de stress post-traumatique. "Ce soir-là, raconte sa mère, Kenza est redevenue un bébé. Elle a remis des couches, repris le biberon et la tétine. Pendant deux ans, elle a dormi sur moi, agrippée comme un singe". Six ans après, Kenza se met encore parfois à faire "des centaines de dessins de camions, frénétiquement". "Ma fille a vu la mort. Comment enlever ça de sa mémoire ", s’interroge cette maman.

Sur le banc des accusés, sept hommes et une femme, proches de Mohammed Lahouaiej Bouhlel ou soupçonnés de lui avoir fourni des armes. La comparution de ces accusés, qui font figure de comparses de Mohammed Lahouaiej Bouhlel, permettra-t-elle aux victimes de "panser" enfin leurs plaies ? Libération précise "qu'aucun (d’entre eux) n’est jugé pour "complicité", la qualification ayant été écartée faute d’éléments à charge, mais que ceux-ci étaient, "selon l’accusation, 'pleinement conscients' de l’adhésion récente du meurtrier 'à l'idéologie nihiliste du jihad armé et de sa fascination pour les passages à l’acte violents'". Bien avant sa radicalisation, Mohammed Lahouaiej Bouhlel avait déjà été aux prises avec la justice, notamment pour violences conjugales.

A la une de @libe ce lundi :



⚖️ Attentat de Nice : panser https://t.co/nj2k4myNIH pic.twitter.com/KhBqZ8Zs6A — Libération (@libe) September 4, 2022

À la une également, le rejet, par plus de 60 % des Chiliens, du projet progressiste de nouvelle constitution, qui devait remplacer le texte en vigueur depuis la dictature d'Augusto Pinochet. D’après le site El Desconcierto, le président de gauche Gabriel Boric, qui soutenait le projet, s'est engagé, malgré tout, à "poursuivre le projet de rénovation constitutionnelle". Le chef de l'État a également promis un remaniement ministériel et convoqué l’ensemble des partis politiques pour discuter de la suite. Mais selon le quotidien conservateur La Tercera, le résultat du référendum d’hier est un "coup dur" pour Gabriel Boric.

Lequotidien espagnol El Pais estime dans son édition latinoaméricaine que ce résultat sanctionne aussi la gestion du gouvernement actuel et le président chilien est désormais condamné au grand écart politique. Gabriel Boric "n’a pas d’autre choix que de forger des accords non seulement avec l’opposition mais aussi avec l’aile modérée de sa propre coalition", prévient le journal, qui voit là "le prix à payer pour essayer de piloter un nouveau et large processus constituant au Parlement".

Au Royaume-Uni, la secrétaire d'État aux Affaires étrangères Liz Truss est largement donnée favorite pour succéder à Boris Johnson. Alors que le résultat du vote des militants conservateurs ne sera connu que dans quelques heures, The I la présente comme la "Première ministre en attente". Une nouvelle cheffe de l'exécutif qui se targue d’incarner l’orthodoxie libérale, dans le sillage de feue Margaret Thatcher, comme en témoigne une récente déclaration citée en Une du Guardian : "Voir les choses à-travers le prisme de la redistribution" est une mauvaise chose et aider les plus riches est "juste".

Un ultra-libéralisme que la future Première ministre semble tempérer, néanmoins, dans d’autres déclarations, notamment sur la possibilité de geler les futures factures d’électricité des ménages les plus pauvres, pour éviter un "Armageddon" énergétique. Une info lue dans The Daily Telegraph. Mais que pense, et que veut réellement Liz Truss, d’abord opposée au Brexit, avant d’en devenir une ardente promotrice ? Dans un dessin publié par The Times, Morten Morland ironise et lui fait déclarer : "Avec moi, ce que vous voyez, c’est ce que vous avez". Mais que voit-on vraiment ?

Un mot, également, du dossier du Monde consacré aux "Marchands de sable" - pas ceux chargés d'endormir les enfants en laissant tomber du sable sur leurs yeux. Cette excellente enquête sur l’exploitation effrénée de ce qui est, après l’eau, la deuxième ressource naturelle la plus consommée au monde. Une consommation qui s’envole, alors qu’elle s’établissait déjà à plus de trois milliards de tonnes en 2020. Cette enquête du quotidien français raconte, en six épisodes, les ravages écologiques mais aussi économiques et sociétaux de cette consommation débridée, notamment en Inde, où l’exploitation "en dehors de tout cadre légal, massive et mécanisée est aux mains de véritables mafias, dont les pratiques entraînent non seulement des violences et des meurtres, mais aussi des dégâts écologiques majeurs".

On ne se quitte pas là-dessus. La preuve qu’il ne faut jamais désespérer : Le Figaro relaie l’histoire extraordinaire de Romualdo Macedo Rodrigues, un pêcheur brésilien qui a fait naufrage le mois dernier dans l'Atlantique, et qui, bien que ne sachant pas nager, a réussi à survivre 11 jours, en trouvant refuge… dans un congélateur qui se trouvait à bord de son embarcation. L'homme a finalement été sauvé par un bateau de pêche surinamais. En rentrant chez lui, Romualdo Macedo Rodrigues a remercié la providence : "Ce réfrigérateur pour moi, c’était Dieu. Un vrai miracle !"

Retrouvez tous les matins sur France 24 la Revue de presse (du lundi au vendredi, à 7 h 20 et 9 h 20 heure de Paris). Suivez également tous les week-ends en multidiffusion la Revue des Hebdos.

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne