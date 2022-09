Dans la presse

Le mystère des gazoducs sabotés : "La Russie a-t-elle fait cela ?"

Par : Sandrine GOMES

La presse s'interroge ce matin : qui est derrière le sabotage des gazoducs Nord Stream 1 et 2 ? Quel intérêt aurait Moscou à faire sauter ses propres gazoducs ? En France, on scrute une journée de grève nationale en perspective pour réclamer une hausse des salaires face à l'inflation même si l'exécutif n'y voit pas un risque d'explosion sociale. Enfin, un rapport sénatorial choc sur les dangers de l’exposition à la pornographie chez les plus jeunes fait réagir la presse française.