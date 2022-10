Dans la presse

Démission de Liz Truss : les Britanniques veulent "des élections générales maintenant"

Par : Sandrine GOMES 4 mn

À la une de la presse, ce vendredi 21 octobre, la démission de Liz Truss, la plus éphémère Première ministre du Royaume-Uni. Les journaux britanniques sont sans pitié et la course à la succession de Liz Truss est lancée. Au Tchad, au lendemain d'une répression sanglante, la presse africaine évoque un scénario prévisible après l’allongement de la période de transition et cherche des responsabilités. En France, la réussite d'une deuxième greffe d’utérus suscite l'espoir chez de nombreuses femmes.