Dans la presse

À la Une de la presse, ce lundi 31 octobre, les réactions à la victoire, sur le fil, de Luiz Inacio Lula da Silva face à Jair Bolsonaro, à la présidentielle brésilienne. Et quelques idées de déguisements pour Halloween.

Publicité

Le + : Recevez tous les matins la Revue de presse de France 24 sur votre iPhone ou sur tout autre mobile. Et également toujours sur votre PC en devenant fan sur Facebook…

À la Une de la presse, la victoire, sur le fil, de Luiz Inacio Lula da Silva face à Jair Bolsonaro, à la présidentielle brésilienne.

"Lula là de novo !" : "Lula élu de nouveau" : O Dia, le quotidien de Rio de Janeiro salue la victoire du candidat du Parti des travailleurs, à l’issue de ce qu’il présente comme "l'une des élections les plus féroces de ces dernières années". Lula élu avec 50,9 % des voix : "Voilà ce que les Cariocas, les habitants de Rio, souhaitaient pour leurs enfants et leurs petit-enfants", s’émeut le journal. "Lula élu pour la troisième fois" : A Folha de Sao Paulo évoque "le second tour le plus serré de l’histoire du Brésil" et l’accueil positif, à l’étranger, de cette nouvelle victoire de l’ancien métallo. Accueil favorable, notamment, au Portugal, où le journal O Publico exprime sa satisfaction de voir le Brésil "choisir la démocratie en élisant Lula une nouvelle fois". "Lula de retour à la présidence, douze ans après son deuxième mandat, dans un pays divisé en deux", souligne toutefois O Diario de Noticias, autre quotidien portugais, qui rappelle qu’entre-temps, Lula été arrêté, en 2018, dans le cadre de l’opération anti-corruption Lava-Jato, avant d’être libéré il y a moins de trois ans, en novembre 2019, après 580 jours de prison. Les divisions du Brésil, également évoquées par le journal espagnol El Pais, qui cite la réaction du nouveau président brésilien à son élection : "On a tenté de m’enterrer vivant, mais je suis toujours là".

Découvrez le webdoc consacré à l'élection présidentielle au Brésil © Studio graphique France Médias Monde

Dans l’ensemble, la presse brésilienne accueille cette victoire avec soulagement. De tendance plutôt conservatrice, le magazine Veja, référence de la presse brésilienne, estime que le retour de Lula permet au Brésil d’échapper au "suicide politique" et de "revenir à la démocratie" – une démocratie que le projet du président sortant Jair Bolsonaro aurait pu "détruire", selon l’hebdo. Même son de cloche du côté d'A Folha de Sao Paulo, qui voit dans cette alternance la démonstration de la "solidité" de la démocratie brésilienne et dans la victoire de Lula, une réaction à "l’élan autoritaire, aux outrances verbales, à l’inefficacité et à la désinvolture" de Bolsonaro. "La majorité de l’électorat a rejeté un gouvernement qui s’est avéré, dès le début, conflictuel, inhumain et effroyablement destructeur", estime aussi O Estado de Sao Paulo, qui juge néanmoins que "la victoire de Lula est loin de représenter une solution pour le pays", et que le président-élu a le devoir, désormais, de "calmer les esprits". "Lula a une chance de racheter le Brésil, mais pour cela, il va devoir agir comme le chef d’un front élargi, pluriel, et non comme le chef d’une faction", met en garde O Globo, en évoquant "les défis gigantesques qui attendent le Brésil", et "les innombrables doutes qui planent sur le troisième mandat de Lula".

CAPA: ‘Não existem dois Brasis; é hora de baixar as armas’ - Lula diz que governará para os 215 milhões de brasileiros https://t.co/OqxbIGIyN3 pic.twitter.com/MC3qamtzEd — Estadão 🗞️ (@Estadao) October 31, 2022

À l’image de nombreux quotidiens étrangers, The Financial Times revient sur le parcours hors norme de Lula, dont la victoire constitue "l’ultime triomphe d’une vie passée à combattre l’adversité". Lula, dont le parcours, de cireur de chaussures aux plus hautes fonctions de l’État, "a inspiré des millions de compatriotes, dans un pays profondément inégalitaire". Malgré la victoire de Lula, El Pais estime que "les signaux d’alerte restent toujours allumés" au Brésil et que "l’extrémisme antidémocratique incarné par Bolsonaro a non seulement pris des proportions gigantesques, mais aussi poussé encore plus vers la droite, la droite modérée". Enfin, en Allemagne, le Frankfurter Allgemeine Zeitung s’interroge sur la réaction, dans les heures et les jours qui viennent, de Bolsonaro et de son camp. "Durant son mandat", rappelle le journal, "Bolsonaro a systématiquement sapé la confiance dans les institutions et critiqué, à plusieurs reprises les autorités et le système électoral".

La victoire de Lula inspire beaucoup les dessinateurs de presse, dont plusieurs dessins sont publiés sur le site Cartoon Movement. Sa victoire sur le fil a notamment inspiré un dessin au Cubain Wimar montrant le président-élu devançant d’un tout petit cheveu son rival, Jair Bolsonaro. Lula, nouveau président d’un pays plus divisé que jamais, et dont le poids écrasant pèse désormais sur ses épaules, dans le dessin du Néerlandais Maarten Wolterink. Lula, représenté en pompier, dans celui du Français Placide, avec une allusion aux feux dévastateurs qui ont ravagé l’Amazonie durant le mandat de Bolsonaro, qu’on retrouve en fâcheuse posture face au nouveau capitaine de la Seleçao, Luiz Inacio Lula da Silva, dont le pénalty risque d’être douloureux – un dessin du Cubain Ray. Autre dessinateur cubain, autre dessin : le dernier est signé Osval, et montre cette fois Jair Bolsonaro sous les traits d’une citrouille grimaçante, Halloween oblige.

À propos d’Halloween, la Revue de presse a quelques conseils pour vous. Le Figaro pose à cette occasion une question métaphysique : passé un certain âge, les déguisements ridicules sont-ils vraiment une bonne idée ? Et la question vaut aussi pour votre progéniture. Qu’à cela ne tienne, The Washington Post vous propose les déguisements à retenir et ceux à oublier. Le dessinateur Blower, en tout cas, a sélectionné pour vous celles qui lui semblent les plus effrayantes. Au choix, celui du président russe Vladimir Poutine, du président chinois Xi Jinping, ou du Guide suprême iranien Ali Khamenei. Des tenues qui font très peur aux enfants. Publié par The Daily Telegraph.

Retrouvez tous les matins sur France 24 la Revue de presse (du lundi au vendredi, à 7h20 et 9h20 heure de Paris). Suivez également tous les week-ends en multidiffusion la Revue des Hebdos.

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne