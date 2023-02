Dans la presse

À la Une de la presse, lundi : le naufrage d’un bateau de migrants dimanche au large des côtes de Calabre, en Italie. Au moins 60 personnes sont mortes, dont plusieurs enfants ; la poursuite des violences en Cisjordanie occupée ; la hausse des prix des produits alimentaires en France et la pénurie de fruits et légumes au Royaume-Uni ; et un loupé signé ChatGPT.

Ce nouveau drame en Méditerranée provoque beaucoup d’émotion en Italie, où La Stampa évoque un nouveau "massacre des innocents". À la une, la photo terrible d’une victime gisant nue sur le sable – une image qui rappelle celle d’Aylan Kurdi, ce petit Syrien de 3 ans dont le cadavre avait été retrouvé sur une plage de Bodrum, en Turquie, en septembre 2015. D’après le journal, entre 150 et 180 personnes d’origine pakistanaise, afghane, ou turque, avaient pris place à bord de l’embarcation, qui avait quitté le port turc d’Izmir quatre jours plus tôt. Le quotidien italien s’émeut tout particulièrement du sort de ces enfants "morts en tentant de survivre aux frontières d’une Europe trop cynique".

L'UE, dont la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, se dit "profondément attristée" mais qui continue, dans le même temps, à renforcer ses barrières, notamment en Grèce, où le gouvernement annonce sa décision d’augmenter les contrôles le long de ses frontières avec la Turquie pour empêcher l’arrivée de déplacés par les tremblements de terre. Des milliers de personnes qui commenceront à se diriger vers l'Europe au printemps, si l'aide humanitaire n'arrive pas suffisamment, selon The Guardian. La Turquie, où des supporters du club de foot de Besiktas, réputés proches de l’opposition, ont appelé dimanche à la démission du gouvernement, accusé de ne pas venir suffisamment en aide aux sinistrés – un fait "rare" en Turquie, d’après Le Monde, qui rapporte que les fans de l’équipe stambouliote ont aussi jeté des peluches sur la pelouse en hommage aux enfants touchés par les séismes.

À la une de la presse également, la poursuite des violences en Cisjordanie occupée, où deux colons israéliens ont été tués dimanche à Huwara, près de Naplouse. The Jerusalem Post relève que cette attaque est survenue alors qu’une rencontre entre responsables palestiniens et israéliens s'était ouverte, dimanche 26 février, en Jordanie, pour tenter de mettre un terme à la spirale des violences. Une spirale qui semble plutôt s’emballer, ces dernières heures. Haaretz prévient que "la violence qui fait rage, actuellement, des deux côtés, en Cisjordanie, va être difficile à contrôler", comme en témoignent les maisons palestiniennes incendiées dans la nuit par des colons israéliens, toujours à Huwara. Des violences qui ont fait un mort côté palestinien.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a réagi en annonçant qu'un comité ministériel avait voté en faveur d'une proposition de loi "ouvrant la possibilité pour un tribunal d'infliger la peine de mort aux terroristes". Une proposition très controversée en Israël, où la réforme de la justice du gouvernement est comparée par Haaretz à celle du président tunisien Kaïs Saïed, dont la décision de dissoudre le Conseil supérieur de la magistrature, en février 2022, est présentée par le journal comme un acte de "destruction de la démocratie pour laquelle les Tunisiens s'étaient battus", comme un "retour à la dictature". En Israël, en tout cas, les opposants à la réforme de la justice poursuivent leur mobilisation et reçoivent le soutien du quotidien français L’Humanité, qui perçoit le projet de Netanyahu et de ses alliés d’extrême droite comme une tentative pour s’arroger les pleins pouvoirs et mettre en œuvre une politique d’annexion de l’ensemble des Territoires palestiniens.

#Israel Des centaines de milliers de manifestants sont descendus dans la rue pour la 8ème semaine consécutive. Ils dénoncent le projet de réforme qui affaiblirait la justice au profit de la coalition de droite et d’extrême droite au pouvoir. https://t.co/mMlKwytc37 — L'Humanité (@humanite_fr) February 27, 2023

Ici, en France, les prix de l’alimentation ont augmenté de plus de 13 % en un an, et devraient continuer à augmenter au moins jusqu’à l’été. D’après Libération, l’envolée des prix alimentaires préoccuperait Emmanuel Macron encore plus que la réforme des retraites, qui arrive devant le sénat ce lundi. "L’inflation ne cesse de renchérir le panier des ménages et ceux-ci non seulement se voient sommés de travailler plus longtemps mais perdent jour après jour en pouvoir d’achat", critique le journal.

Au Royaume-Uni, l’inflation mais aussi la sécheresse – qui touche plusieurs pays producteurs dans le sud de l’Europe et en Afrique du nord – ont amené les supermarchés à rationner les fruits et les légumes. Une mesure qui vise notamment les concombres, la laitue, les poivrons ou encore les tomates, ce qui oblige les restaurateurs italiens à imaginer comment faire les pizzas sans sauce tomate. D’après The Guardian, les cuisiniers se sont mis à tartiner leurs pizzas avec des fromages comme la ricotta ou d’autres légumes comme les courgettes ou les aubergines. En revanche, la proposition de la ministre de l’Environnement, Therese Coffey, de remplacer les fruits et légumes manquants par les spécialités locales, comme les navets, ne plaît pas du tout à The Independent, effaré par la perspective de manger des pizzas aux navets. "Et pourquoi pas des Bloody Mary aux navets tant qu’on y est ?", s’étrangle le journal.

Pour terminer, on reste du côté de la presse britannique qui fait état d’un petit loupé de ChatGPT, le logiciel d’intelligence artificielle auquel des passionnés de crochet ont demandé de produire des patrons, des modèles à réaliser. Il semble que ChatGPT ne soit pas encore tout à fait au point, comme en témoigne un modèle à suivre pour réaliser un narval, appelé aussi licorne des mers, et qui ressemble à une sorte de double boule étrange. La crocheteuse qui l’a réalisé s’est malgré tout prise d’affection pour sa créature, et l’a appelée Gerald, relate The Guardian.

