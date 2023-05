Dans la presse

À la une de la presse, mardi 30 mai, la décision du président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, d’organiser des législatives anticipées le 23 juillet prochain, après la défaite de son parti, le PSOE, aux élections locales de dimanche. Les heurts entre policiers et manifestants dans le nord du Kosovo, et une nouvelle déclaration polémique du tennisman serbe Novak Djokovic. Des nouvelles du Grand canal de Venise. Et les idées reçues sur celles et ceux qui se lèvent tôt.

El Pais présente cette décision comme "la conséquence" de la "déroute socialiste" aux élections locales de dimanche. Une décision justifiée par Pedro Sanchez par sa volonté de "donner la parole aux Espagnols", pour qu'ils indiquent clairement quelle direction ils souhaitent pour le pays. Le principe de législatives anticipées est validé, aussi, par le patron de la droite, qui estime que le PP a accompli un "premier pas", mais que le "sanchisme" n'est pas encore tout à fait "défait".

La tenue de ces législatives anticipées semble donc satisfaire à peu près tout le monde, et El Pais veut croire que "tout n'est pas perdu pour la gauche". Le journal reconnaît que "le cycle politique paraît défavorable" au PSOE, mais que si les socialistes "résistent" et que Sumar, la nouvelle formation de Yolanda Diaz, la populaire ministre du Travail communiste, parvient à "rassembler l'ensemble des forces" de gauche, alors "tout peut arriver". D'après El Mundo, Pedro Sanchez chercherait davantage à "stopper la rébellion interne" au sein de la gauche qu'à couper l'herbe sous le pied de la droite - une stratégie jugée "risquée" voire "suicidaire" par certains de ses camarades du PSOE, qui l'accuseraient déjà de les entraîner dans sa chute. La mise en garde des "barons" socialistes est évoquée, également, à la Une du journal ABC, qui assure que les cadres du PSOE ne croient pas à une "remontada" le 23 juillet prochain.

À la une également, les heurts, hier, dans le nord du Kosovo, entre des manifestants serbes, et des membres de la police kosovare ainsi que de la force d'intervention de l'Otan, la KFOR. Ces violences, qui ont fait une trentaine de blessés au sein de la KFOR, et plus de 50 blessés serbes, selon Belgrade, font la Une de Blic. Le quotidien serbe soutient que les soldats de la KFOR ont dispersé la foule "par la force", et que la police kosovare a "tiré" sur les manifestants serbes. Ces derniers réclament le retrait du nord du Kosovo, où les Serbes sont majoritaires, des maires albanais qui viennent d'y prendre leurs fonctions. Le journal cite le président de la Serbie, Aleksandar Vucic, qui se défend de mettre en cause la KFOR et assure avoir uniquement dans son collimateur les forces de l'ordre kosovares et les "faux maires" albanais. Au-delà de ce qui se déroule au Kosovo, Aleksandar Vucic, au pouvoir depuis 2012, est actuellement ciblé, en Serbie, par un mouvement de contestation "inédit" depuis la chute du dictateur Slobodan Milosevic en 2000. D'après Libération, cette contestation a encore été "renforcée", ces dernières semaines, par deux tueries de masse qui ont fait 18 morts, au début du mois. Le journal raconte que "des dizaines de ­milliers de personnes manifestent chaque semaine. à l'appel d'un mouvement de contestation qui établit un lien entre le régime du président national-populiste et la violence meurtrière" qui touche le pays.

Le tennisman serbe Novak Djokovic s'est exprimé hier après sa victoire au premier tour de Roland-Garros face à l'Américain Aleksandar Kovacevic, sur les violences dans le nord du Kosovo. L'Équipe rapporte que le n° 3 mondial s'est arrêté après le match pour inscrire un message sur la caméra traditionnellement dédiée aux signatures des joueurs, où il a écrit : "Le Kosovo, c'est le cœur de la Serbie ! Stop à la violence". Une phrase dont le quotidien sportif indique qu'elle "n'a rien d'anodin", en rappelant qu'elle intervient non seulement dans un moment de violences accrues, mais aussi dans un contexte où la Serbie conteste, depuis 15 ans, l'indépendance autoproclamée du Kosovo, dont la population est majoritairement albanaise, mais compte aussi 120 000 Serbes environ. Pour Le Parisien/Aujourd'hui en France, la déclaration du joueur, dont le père est né au Kosovo, "détonne d'autant plus" que la charte éthique de Roland-Garros interdit théoriquement aux participants d'afficher publiquement des opinions politiques ou religieuses - ce qui amène le journal à se demander si une "sanction" va être prise à l'encontre de Novak Djokovic, dont les positions anti-vaccin contre le Covid-19 avaient aussi passablement agacé.

On ne se quitte pas là-dessus. Avant de vous dire à demain, je voulais vous proposer de jeter un cil au Guardian, qui revient sur le mystère de l'eau vert fluo du Grand canal de Venise. D'après les autorités locales, il s'agit non pas d'un coup de com' des écologistes, mais de fluorescéine, une substance non toxique utilisée généralement pour les tests sur les réseaux d'eaux usées. Cela valait la peine de se lever de bonne heure pour l'apprendre, n'est-ce pas ? Chacun sait que l'avenir appartient à celles et ceux qui se lèvent tôt. Pour autant, faut-il tresser des couronnes de lauriers à celles et ceux qui se lèvent avant le chant du coq ? Question de Slate, qui explique qu'établir un lien entre le fait de se réveiller tôt et celui d'être plus consciencieux, plus courageux et plus volontaires que les autres, est un peu binaire et caricatural. Une étude de 2014, a par exemple montré que "les gens du matin sont (tout simplement) plus éthiques le matin, tandis que ceux du soir sont plus éthiques le soir". Autrement dit, chacun son rythme. Celles et ceux qui le souhaitent peuvent donc retourner se coucher.

