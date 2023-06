Dans la presse

À la une de la presse, ce mercredi 7 juin, la rupture du barrage de Kakhovka, en Ukraine – un désastre humanitaire et écologique, dont Kiev et Moscou se rejettent la responsabilité. Une étude qui révèle que les Français les plus riches sont beaucoup moins taxés que l’ensemble des ménages les plus aisés. La confrontation entre le prince Harry et la presse tabloïd. Et des nouvelles du tournoi de Roland-Garros.

À la une de la presse, la destruction partielle dans une zone occupée par les forces russes du barrage de Kakhovka dont Moscou et Kiev se rejettent la responsabilité.

D’après La Croix, la destruction de cet ouvrage de plus de trois kilomètres sur le fleuve Dniepr constitue un fait majeur de la guerre en Ukraine, à la fois pour les forces russes, qui vont perdre des positions défensives et pour l’armée ukrainienne, davantage entravée dans la région. L’Ukraine dénonce un "crime de guerre", dont les conséquences pourraient toucher directement près de 40 000 personnes. "Une bombe environnementale", a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky, cité par The Financial Times, qui évoque un "coup" porté à la contre-offensive ukrainienne.

À Moscou, le journal Kommersant, proche du Kremlin, évoque lui aussi un événement qui vient "rebattre les cartes" pour les deux camps, les "dommages" pour l'environnement mais aussi la "menace" pour la sécurité de la centrale nucléaire de Zaporijja. "La Russie et l'Ukraine s'accusent mutuellement d'avoir fait sauter le barrage, mais de nombreux experts pensent qu'il n'y a pas eu d'explosion et que l’ouvrage a pu s'effondrer en raison de bombardements antérieurs", soutient le journal. La thèse d’une défaillance structurelle, est aussi évoquée par The New York Times, qui la présente cependant comme "moins plausible" que l’hypothèse d’une "attaque extérieure". Le quotidien américain rappelle que l’Ukraine et la Russie s’accusaient déjà mutuellement depuis plusieurs mois de chercher à "saboter le barrage hydroélectrique".

La plupart des quotidiens se gardent de désigner trop rapidement un coupable, ou même de se prononcer sur la nature intentionnelle ou non de la catastrophe, mais certains médias occidentaux, comme le Frankfurter Allgemeine Zeitung, estiment qu’il y a tout de même de "bonnes raisons d’en rechercher les responsables en Russie", dont l’armée serait "la seule à pouvoir tirer un quelconque avantage de la situation". Le quotidien allemand souligne, par ailleurs, qu’il n’y a "aucune raison apparente pour que les Ukrainiens détruisent leur propre pays".

Une étude publiée mardi révèle que les Français les plus riches sont beaucoup moins taxés que l’ensemble des ménages les plus aisés. Libération précise que cette étude de l’Institut des politiques publiques indique que les 75 foyers fiscaux français les plus fortunés sont taxés en moyenne à 26 % de leur revenu, contre 46 %, en moyenne, pour l’ensemble des Français les plus fortunés, soit un peu moins de 40 000 ménages. Pour les giga-riches, le moral serait "au beau fisc", selon Libération. D’après les auteurs de cette étude, cités par La Croix, cette différence s’explique par la composition très spécifique des revenus des ultra-riches, qui disposent de sociétés constituant l’essentiel de leur richesse, mais dont ils évitent de se reverser directement les bénéfices – des profits non distribués, épargnés en quelque sorte, grâce à des systèmes de holdings, et qui échappent ainsi à toute imposition. La question est de savoir si les ultra-riches sont suffisamment taxés, ou s’il faudrait, par exemple, rétablir l’impôt sur la fortune supprimé par Emmanuel Macron en 2017 – une solution "inefficace", d’après Le Figaro, très remonté contre "la solution miracle" brandie selon lui par la gauche, et consistant "taxer les riches". "Les ultrariches, explique le journal, sont "une démographie fiscale très volatile" et peuvent facilement avoir recours à l’exil fiscal".

Dans la presse également, de nombreuses réactions au procès intenté, en Angleterre, au Daily Mirror par le prince Harry, qui dit avoir été victime d’écoutes téléphoniques violant sa vie privée. Les accusations du fils cadet du prince Charles ne plaisent évidemment pas à la presse tabloïd en particulier, et à la presse britannique en général. La première journée d’audition, mardi, a tourné au grand déballage : consommation de cannabis, costume nazi endossé lors d’une fête déguisée, divorce des parents du prince Harry – le "retour à la réalité" a été rude, ironise le gratuit Metro. La réalité, quelle réalité ? Dans le dessin de Christian Adams, le prince Harry et l’avocat de la partie adverse sont tous deux affublés du nouveau casque de "réalité mixte" d’Apple. Ou quand chacun voit midi à sa porte. Dans celui d’Ella Baron pour The Times, la moitié de Meghan Markle est accusée de laver son linge sale en public et jure de dire toute SA vérité, rien que SA vérité, la main posée sur son livre, le best-seller "Spare", "Le suppléant".

On ne se quitte pas là-dessus. L’Equipe, qui salue la prestation incroyable de Carlos Alcaraz à Roland-Garros. L’Espagnol atteint pour la première fois les demi-finales, où il affrontera Novak Djokovic, pour "un choc qui s’annonce somptueux", selon le journal sportif. Novak Djokovic fait aussi beaucoup parler de lui pour des raisons autres que sportives, notamment ses déclarations diverses et variées, ce qui agace 20 minutes, qui dit le sportif adepte de toutes sortes de "big branques théories" "depuis sa chute dans la marmite ésotérique", sous l’impulsion d’un certain Pepe Imaz, un personnage lui faisant plus ou moins office de coach-gourou, d’après le journal gratuit.Novak Djokovic, qu’on a vu à Roland-Garros arborant un patch contenant des nanocristaux supposés "convertir la chaleur du corps en lumière", mais qui ne s’est pas encore converti, en revanche à LA grande tendance de cet été, selon Le Figaro : les pieds nus. Adieu tongs, sandales et autres claquettes !

