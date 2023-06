Dans la presse

À la une de la presse, ce mardi 13 juin, les réactions à la mort, hier, de l'ancien président du Conseil italien, Silvio Berlusconi, à l’âge de 86 ans. La guerre en Ukraine et ses conséquences sur la montée des tensions entre les principales puissances nucléaires. Et la décision de Kylian Mbappé de ne pas activer la clause d'un an supplémentaire prévue dans son contrat avec le PSG.

À la une de la presse, la mort, hier, de l’ancien président du Conseil italien, Silvio Berlusconi, à l’âge de 86 ans.

Parce qu'on n’est sans doute jamais aussi bien servi que par soi-même, je vous propose de commencer par Il Giornale, dont la famille Berlusconi possède toujours une partie, après en avoir cédé la majorité il y a quelques mois. Sans surprise, le journal salue la mémoire de son ex-patron, le "dernier cavaliere", homme de médias, via sa holding Fininvest, autant qu'homme politique, fondateur de la formation politique Forza Italia.

Au-delà de son cercle, Silvio Berlusconi laisse une image beaucoup plus mitigée. La Stampa fait état de la "polémique" créée par la journée de deuil national, mercredi 14 juin, en hommage à l’ex-dirigeant - un homme présenté par La Stampa comme un personnage dont le parcours se confond avec "l'autobiographie d'une nation". Un pays dont "personne n'a marqué et déformé l'histoire autant que Silvio Berlusconi"… qui avait su conquérir ses compatriote, "en se faisant le reflet de leurs quelques vertus et de leurs nombreux vices".

"Le premier populiste" : pour La Repubblica, Silvio Berlusconi "a joué un rôle fondamental dans la genèse du populisme qui sévit aujourd'hui dans les démocraties occidentales". Enterrement sans fleurs ni couronnes pour Il Fatto Quotidiano, qui voit dans feu le patron de Forza Italia l’incarnation d’une "république bananière", à cause de ses nombreux démêlés judiciaires, notamment pour fraude fiscale et financement de la mafia.

"Finalement, Berlusconi n'était pas immortel" : le journal belge Le Soir semble avoir du mal à y croire, et rappelle, lui aussi, que l’homme d’affaires, "n’a (finalement) été condamné à titre définitif qu’une seule fois, pour fraude fiscale, et (que cette) condamnation, qui l'a exclu (un temps) du Sénat italien, ne l'a pas empêché d'y revenir dix ans après, comme si de rien n’était. Comme si rien ne le touchait. Comme s'il était immortel, au-dessus des lois". Le Temps reprend le titre d'un film de Nanni Moretti, "Le caïman" - un prédateur opportuniste qui se nourrit de tout ce qu'il peut chasser. Pour le quotidien suisse, "l’héritage que Silvio Berlusconi laisse derrière lui est lourd. Il a sapé la crédibilité des institutions en ridiculisant le parlementarisme. Il a donné l'illusion d'une Italie moderne qu'il a au contraire ringardisée". "L'Italie est aujourd’hui orpheline du Cavaliere, conclut Le Temps. Mais il n’est pas sûr qu’elle soit totalement libérée du berlusconisme".

Libération résume à sa façon l’existence de l’ami de Vladimir Poutine et de feu le colonel Kadhafi, de l'adepte des soirées "bunga-bunga" : "Frime et boniments". "Mentir au public, ­mépriser les journalistes, menacer les juges, n'avoir de cesse que de se victimiser, la formule pourrait ­lasser à la longue. Mais Trump, Nétanyahu, Modi ou Orban continuent tous de plus belle", regrette Libé. "Et on retiendra qu’à sa mort, Berlusconi était toujours sénateur, toujours fabuleusement riche et toujours en liberté».

À la une également, ce matin, la guerre en Ukraine et ses conséquences sur la montée des tensions entre les principales puissances nucléaires. Le journal espagnol El Pais cite le rapport annuel, publié hier, de l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, qui fait état d’une stagnation mondiale des stocks d’armes atomiques, ces dernières années, ainsi que de la modernisation et la fabrication de nouvelles ogives nucléaires dans certains pays, notamment en Chine, qui en a fabriqué 60 en 2022.

Le journal français L'Humanité cite, lui, un rapport de l’Ican, la Campagne internationale pour abolir les armes nucléaires, prix Nobel de la paix 2017, qui estime "les dépenses (actuelles) pour l’entretien de l’arme atomique à 146 500 euros en moyenne par minute pour les 9 États qui la détiennent", dont la France. Des dépenses qui n'ont "jamais été aussi élevées", d'après L'Huma, qui précise que le renouvellement des têtes nucléaires, des missiles de croisière, sous-marins lanceurs d’engins, etc, équivaut à peu près, par minute, à ce que coûte un étudiant pendant une année entière, selon les chiffres de l'Éducation nationale.

Les dépenses pour l'entretien de l'arme atomique n'ont jamais été aussi élevées.



Les chiffres qui fâchent sont à retrouver aussi du côté de Libération, qui a calculé le manque à gagner de l'État sur la taxation des grandes fortunes. D’après le journal, les revenus de ces grandes fortunes échappent en partie à l’impôt sur le revenu au profit de celui sur les sociétés, moins élevé - un manque à gagner dont le montant atteindrait 35 milliards d’euros, d’après Libé, qui affirme que cette somme permettrait de financer la transition écologique. Le journal cite l’exemple du milliardaire Vincent Bolloré, qu’il accuse de conserver des centaines de millions d’euros dans ses holdings familiaux, ce qui lui permet d’accumuler des revenus qui échappent ainsi à une taxation sur les dividendes.

L'État français, accusé de ne pas prendre suffisamment la mesure de l’urgence climatique, sera-t-il un jour poursuivi en justice comme l’est actuellement l'État du Montana, où a débuté hier un procès qualifié "d'historique" par The New York Times ? Le journal, qui explique que ce procès pourrait avoir des répercussions dans tous les États-Unis, rapporte que 16 "jeunes militants", âgés de 5 à 22 ans, ont engagé des poursuites en 2020 contre cet État, au motif que ses politiques énergétiques aggravent le dérèglement climatique et donc les privent de leur droit, inscrit dans la Constitution du Montana, à un "environnement propre et sain".

On ne se quitte pas là-dessus. Avant de vous dire à demain, un mot de cette info de L'Équipe, qui affirme que Kylian Mbappé a fait savoir officiellement au PSG qu'il n’activera pas sa clause d'un an supplémentaire prévue dans son contrat. Stupeur et tremblements du côté du PSG, qui menace l’attaquant de le "vendre" dès cet été s’il ne prolonge pas. Le foot, quel univers impitoyable !

