Dans la presse

À la une de la presse, ce vendredi 16 juin, les suites du naufrage dramatique d'un navire en Méditerranée, au large de la Grèce, dans la nuit de mardi à mercredi. Il transportait plusieurs centaines de personnes et au moins 78 migrants sont morts. Le Figaro titre "Polémique en Europe après la disparition en mer de centaines de migrants", Le Monde "Naufrage en Grèce, le drame et la polémique" et La Croix a choisi trois mots : "Pris au piège".

Pour le quotidien chrétien, c'est le temps des questions, listées en page deux du journal :

"Que s'est-il passé dans la nuit du 13 au 14 juin ?"

"Pourquoi les secours ne sont-ils pas intervenus ?"

Mais aussi : "Pourquoi les migrants veulent à tout prix éviter la Grèce ?" (ils allaient en Italie)

Ou encore : "les garde-côtes grecs de Frontex - l'agence européenne de surveillance des frontières - ont ils tout fait pour sauver les migrants ?"

Le Monde rappelle ce constat accablant dressé par les ONGs mais aussi beaucoup d'élus européens : la Méditerranée est devenue le plus grand cimetière à ciel ouvert du monde. Au moins 27 000 migrants y sont morts en tentant la traversée depuis 2014. Le quotidien nous présente une carte qui retrace ces traversées meurtrières, sur les dix dernières années.

La presse britannique, elle, est entièrement consacrée à Boris Johnson, et aux conclusion du rapport d'enquête parlementaire qui concluent qu'il a bien menti au Parlement dans le scandale du Partygate.

Pas besoin de parler anglais pour comprendre la une du Daily Star, avec cette caricature de Boris Johnson en Pinocchio.

Le Daily Mirror l'affuble de l'adjectif "menteur". The i conjugue le verbe : "il a menti, menti, et encore menti".

The Guardian de son côté titre sur un registre plus factuel: "le verdict de Boris Johnson", mais dans ses colonnes "opinion", il prévient que "le carnaval des fous ne fait que commencer". Car la chambre des députés britanniques doit voter lundi pour ou contre l'adoption de ce rapport d'enquête parlementaire, et d'ici là, toutes les injonctions, outrances, et autres menaces, entre partisans et adversaires de Boris Johnson, risquent de se multiplier.

Ce chiffre, dévoilé ce matin dans Le Figaro, dans une rubrique qui aurait presque pu être titrée "le saviez-vous?" : 21 000 personnes (précisément : 20 598), ont été surveillées en France en 2022 par les services de renseignements.

Posé sans contexte, ce nombre peut paraître élevé ou bas dépendamment de ces attentes, mais Le Figaro nous propose une remise en perspective avec les chiffres des années précédentes, tous issus des rapports de la commission nationale de contrôle des techniques de renseignements (CNCTR), avec des tableaux.

Ainsi, ce total de 20 598 marque une baisse de 9 % du nombre de personnes surveillées depuis 2021, baisse provoquée par la diminution de personnes soupçonnées d'activités terroristes ou délinquantes. En revanche, une part est en hausse constate depuis deux ans, celle des personnes surveillées pour "risque d'ingérence étrangère" ou bien "menaces contre les intérêts géostratégiques de la France" (20 % en 2020, 24,8 % en 2022).

Car le travail des services de renseignement est le reflet des mouvements internationaux, ces deux dernières années ayant été marquées par les tension commerciales, les conflits autour de l'énergie, et bien évidemment, la guerre en Ukraine.

Dans Libération, le plus grand festival de musique métal d'Europe, Hellfest, critiqué pour sa légèreté face aux violences sexistes et sexuelles, mais aussi son indulgence avec les groupes polémiques dans sa programmation. Le quotidien très culturel nous rappelle que parmi les groupes programmés, et au grand dam de nombreux militants, il y a "Hollywood vampires", celui de Johnny Depp, accusé de violences conjugales, As I lay dying (AILD), dont le chanteur a embauché un tueur à gages pour abattre sa femme, ou encore Pantera, dont le chanteur a fait un salut nazi sur scène. Quant à la question des violences sexuelles, ce festival est - malheureusement comme beaucoup de rassemblements publics - le théâtre d'agressions. La direction de l'évènement a mis en place une brigade de surveillance de 60 membres... pour 200 000 festivaliers.

Enfin, l'histoire du petit Lisandro fait la une du quotidien Le Parisien / Aujourd'hui. Il a huit mois et il est en parfaite santé, mais il revient de très, très loin. Lorsque sa mère était enceinte, la troisième échographie révèle une malformation cérébrale, qui lui donne 88 % de chances de mourir. Les jeunes parents se sont vu présenter trois options : un avortement thérapeutique, un accouchement avec le risque que le nourrisson soit mort-né, ou bien une opération in utero, c'est à dire à travers le ventre de la mère, jamais tentée auparavant. C'est cette dernière que les parents ont choisi. L'opération a été réalisée à l'hôpital Necker à Paris. C'était une première mondiale, et elle a parfaitement réussie.

