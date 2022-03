demain à la une

Guerre en Ukraine : quelles conséquences après l'embargo américain ?

L'Occident impose de plus en plus de sanctions contre le régime russe. Le président américain Joe Biden a confirmé que son pays n'achèterait plus de pétrole ni de gaz à la Russie. En revanche, en Europe, l'Allemagne s'oppose à un embargo sur le gaz, le pétrole et le charbon russes.