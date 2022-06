Demain à la une

Céréales ukrainiennes : Lavrov en Turquie le 8 juin pour "discuter de corridors sécurisés"

Par : Nabia MAKHLOUFI

A l'heure où le monde redoute une grave crise alimentaire, plus de 20 millions de tonnes de céréales sont toujours entreposées en Ukraine. L’acheminement du blé, du maïs et du tournesol est impossible depuis le blocus russe en mer d’Azov et en mer Noire. Le ministre turc des Affaires étrangères Mevlüt Cavusoglu a annoncé que son homologue Sergueï Lavrov se rendra le 8 juin en Turquie pour discuter de la mise en place de "corridors sécurisés" pour le transport des céréales ukrainiennes.