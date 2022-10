Demain à la une

Guerre en Ukraine : les dernières cartes de Vladimir Poutine

C'est le branle-bas de combat en Russie : menace nucléaire, mobilisation de 300 000 soldats supplémentaires et référendums d'annexion pour quatre régions ukrainiennes (Lougansk, Donetsk, Kherson et Zaporijjia). La Russie de Vladimir Poutine est mobilisée pour essayer de gagner du terrain, à un moment où les troupes ukrainiennes continuent d'avancer et de libérer les territoires occupés. Où en est alors ce conflit sur le terrain aujourd'hui ?