Ukraine : un an après, aucune perspective de paix

11:15 Demain à la une © France 24

Par : Florent RODO

Vendredi 24 février, cela fera un an, jour pour jour, que l’invasion russe à grande échelle débutait en Ukraine. Le chef du Kremlin voulait rapidement prendre la capitale et les grandes villes. Douze mois plus tard, c'est désormais une sanglante guerre de positions et cela pourrait durer encore de longs mois.