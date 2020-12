À Bagdad, la planche à voile a le vent en poupe

EXPRESS ORIENT © France 24

Par : Meriem AMELLAL | Stéphanie CHEVAL | Joanna COCKERELL | Sonia BARITELLO 14 mn

De nouveaux sports font leur apparition à Bagdad. Loin de l'image de conflit et de violence que renvoie la capitale irakienne, des lieux de détente et de loisirs attirent de plus en plus d'habitants en quête d'amusement et de nouveaux challenges. Mais les obstacles sont nombreux en Irak pour les véliplanchistes. Nos reporters Lucile Wassermann et Jack Hewson sont allés à leur rencontre.