Express Orient

Au Yémen, les fossoyeurs sont débordés par les victimes du Covid-19. Dans le décor montagneux de Taëz, les habitants n'ont plus d'autre choix que de creuser au plus vite des tombes pour enterrer leurs morts. Environ une centaine de nouveaux cas sont enregistrés chaque jour. Marc Schakal, responsable des programmes pour Médecins Sans Frontières, tire la sonnette d’alarme face au nombre de cas graves de Covid-19 dans le pays.

Également au sommaire de cette édition :

Pour l'Iran, la responsabilité d'Israël ne fait aucun doute. Téhéran qualifie l'attaque de l'usine de Natanz d'acte "de terrorisme anti-nucléaire". Ces nouvelles tensions pourraient avoir des conséquences sur la tentative de relance de l'accord nucléaire iranien et la levée des sanctions américaines.

Sur les plus de 5,5 millions de Syriens qui ont pris le chemin de l'exil, 3,6 millions ont fui vers la Turquie voisine. Sur place, la crise économique, aggravée par la pandémie de coronavirus, complique les relations entre Turcs et réfugiés qui se sentent souvent marginalisés. Reportage de nos correspondants Ludovic De Foucaud et Hussein Assad à Gaziantep.

