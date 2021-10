Express Orient

Élections législatives en Irak : la périlleuse campagne des opposants, menacés de mort

Par : Valériane GAUTHIER Suivre | Claire HOPES | Sonia BARITELLO | Laura WELFRINGER 1 mn

En Irak, 80 militants politiques ont été la cible d'assassinats ou d'enlèvements depuis le début du mouvement de protestation qui a éclaté en 2019 contre la corruption et l'incompétence du gouvernement. Alors que les électeurs s'apprêtent à voter pour les législatives, beaucoup craignent que cette vague de violences ne dissuade les candidats de se présenter. Les correspondants de France 24, Lucile Wassermann et Jack Hewson, se sont rendus dans la ville de Kut pour rencontrer des militants victimes d'intimidations et d'attaques.