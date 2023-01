Express Orient

Iran : Paris demande la "libération immédiate" de sept détenus français

12:28

Par : Laura WELFRINGER | Meriem AMELLAL | Stéphanie CHEVAL | Yong CHIM

Sept Français sont détenus en Iran, la plupart sont accusés d'espionnage ou d'atteinte à la sûreté de l'État. Certains sont en danger de mort, en raison de leur santé fragile et de leurs conditions de détention. Qui sont-ils ? Que risquent-ils ? On en parle avec Béatrice Hibou, directrice de recherche au CNRS et membre du comité de soutien à Fariba Adelkhah. Cette dernière a été arrêtée en Iran en juin 2019, accusée d'espionnage, emprisonnée pendant plus d'un an, puis libérée avec un bracelet électronique. Elle est à nouveau incarcérée à la prison d'Evin le 12 janvier 2022.