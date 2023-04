L'annonce de Kemal Kilicdaroglu pourrait influencer l'électorat turc à moins d'un mois de l'élection présidentielle : le principal rival du président Erdogan a revendiqué son appartenance à une minorité religieuse discriminée, considérée par certains sunnites rigoristes comme hérétiques. "Je suis Alévi, je suis un musulman sincère", a-t-il affirmé dans une vidéo diffusée sur Twitter. Il promet, en cas de victoire, de mettre fin aux discriminations et aux "disputes confessionnelles" en Turquie.

Publicité

Les Israéliens commémorent chaque 25 avril Yom Hazikaron (la journée du souvenir), en hommage aux victimes des guerres et du terrorisme. Parallèlement, le Forum israélo-palestinien des familles endeuillées, a organisé, comme chaque année depuis 18 ans à Tel Aviv, une cérémonie conjointe du souvenir des victimes des deux camps. Cette année, comme en 2018 et 2019, les autorités israéliennes avaient interdit aux Palestiniens endeuillés d’assister à la cérémonie mais la Haute Cour de justice s'est opposée à cette interdiction et a ordonné de permettre à environ 150 Palestiniens d'y participer. Yuval Rahamim, co-directeur général du Forum israélo-palestinien des familles endeuillées, dont le père a été assassiné pendant la guerre de Six-Jours, raconte cette initiative pour la paix dans cet "Express Orient".

Également au menu de cette édition, la série syrienne "Souris, ô général" qui a captivé de nombreux téléspectateurs pendant le ramadan cette année. Elle dépeint le monde du pouvoir d'un dictateur arabe fictif. De nombreux téléspectateurs y voient une référence claire à la famille al-Assad, qui dirige la Syrie depuis un demi-siècle. Tournée en Turquie, elle a aussi tenue en haleine des Syriens de tous bords.

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne