Dans le Haut-Karabakh en guerre, les habitants s'accrochent à la religion

Par : Tarek KAI | Luke SHRAGO 9 mn

Dans le Haut-Karabakh en guerre, nos envoyés spéciaux à Chouchi et Stepanakert, Luke Shrago et Tarek Kaï, ont rencontré des habitants arméniens qui s'accrochent à leur foi chrétienne, malgré tout. La religion leur permet de tenir face à l'épreuve. Mariage, prière collective, distribution d'aide alimentaire et vestimentaire… L'glise reste très présente dans leur quotidien.