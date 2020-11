Haut-Karabakh : l'Arménie accuse l'Azerbaïdjan d'avoir utilisé des armes interdites

FOCUS © France 24

Par : Roméo LANGLOIS | Mohamed FARHAT | Luke SHRAGO 10 mn

Après une guerre de six semaines, l'Azerbaïdjan, soutenu par la Turquie, a réussi à asseoir aux dépens de l'Arménie sa domination militaire sur le territoire du Haut-Karabakh. Entre les deux ennemis, la trêve est signée, mais la paix est loin d’être conclue. L'Arménie accuse l'Azerbaïdjan d'avoir fait usage d’armes à sous-munitions et de bombes au phosphore interdites par le droit international, et s'est lancée dans une course pour récolter des preuves. Un reportage exclusif tourné à Erevan par nos envoyés spéciaux Roméo Langlois, Mohamed Farhat et Luke Shrago.