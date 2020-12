Haut-Karabakh : le coût humain de la défaite arménienne

Le coût humain de la défaite arménienne dans le Haut-Karabakh. © Capture d'écran France 24

Par : Roméo LANGLOIS | Mohamed FARHAT 7 mn

Dans le Haut-Karabakh, pendant près de 6 semaines, la guerre a opposé les forces azerbaïdjanaises aux séparatistes soutenus par l'Arménie. Le conflit a fait de nombreux morts et disparus, et a contraint des dizaines de milliers de personnes à fuir. Nos reporters Roméo Langlois et Mohamed Farhat sont partis à la rencontre de certains de ces rescapés, dont beaucoup sont désormais réfugiés.