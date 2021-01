Précarité, isolement, dépression... Être étudiant en France au temps du Covid

A 18 ans, Ivo, étudiant depuis septembre 2020 n'a jamais mis les pieds dans un amphithéâtre. © france24

Par : Noémie ROCHE | Julien CHEHIDA 7 mn

Privés de cours en présentiel et d'interactions sociales depuis des mois, les étudiants sont durement affectés par la pandémie de Covid-19 et beaucoup accusent le coup.La crise sanitaire a aussi affecté leur budget. Elle fait basculer certains jeunes dans la précarité et accentue des situations déjà fragiles. Noémie Roche et Julien Chehida sont allés à la rencontre de quelques étudiants partagés entre lassitude et espoir.