#MeToo inceste : face à l'ultime tabou, la parole se libére peu à peu

FOCUS INCESTE © f24

Par : Éléonore VANEL | Erika OLAVARRIA 8 mn

Et si l'inceste était bien plus important qu'on le pense dans notre société ? Selon une enquête Ipsos, une personne sur dix dit avoir déjà été victime d'inceste, soit 6,7 millions de Français. Une question devenue encore plus pertinente après la révélation de l'affaire Duhamel et alors que le mouvement #MeTooInceste prend de l'ampleur. Et le gouvernement a lancé une commission indépendante sur l'inceste pour "faire éclater le dernier tabou des violences sexuelles intrafamiliales". Notre équipe a recueilli le témoignage de victimes de ce fléau.