En Afghanistan, la montée des assassinats ciblés

Focus © Capture d'écran France 24

Par : Sonia GHEZALI | Shahzaib WAHLAH 7 mn

Bientôt 20 ans après l'intervention internationale en Afghanistan et la déroute des Taliban, la situation sécuritaire empire presque chaque jour. Certes, des négociations de paix entre les Talibans et le gouvernement ont débuté l'an dernier, et ont encore repris la semaine dernière, mais cela n'empêche pas les violences, bien au contraire. Un temps, Kaboul était une bulle plus ou moins sécurisée dans ce chaos, mais cette époque semble terminée, encore plus avec le départ annoncé des soldats américains. Reportage de Sonia Ghezali et Shahzaib Wahlah.