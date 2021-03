Espagne : la tauromachie mise à mort par la pandémie ?

Focus © f24

Par : Anaïs Guerard | Sarah MORRIS 7 mn

En Espagne la tauromachie existe depuis des siècles. Souvent critiquée, elle semblait pourtant inébranlable, et seule la Catalogne en avait interdit la pratique. Mais aujourd'hui, la crise sanitaire vient remettre en question un secteur de plus en plus décrié. L'UE a même voté de manière symbolique l'interdiction des aides de la PAC (Politique agricole commune) aux élevages de taureaux de combat. Sa baisse de popularité et l'absence de corridas à cause du Covid-19 vont-ils entrainer la mise à mort de la tauromachie ? Reportage.