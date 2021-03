Panama : le périple des migrants reprend sur la dangereuse route du Darién

Par : Laurence CUVILLIER | Matthieu COMIN 7 mn

Direction le Panama, à la rencontre de ces migrants qui ont repris la route vers l'Amérique du Nord. Haïtiens, Cubains, Vénézuéliens, ou encore venant de divers pays d'Afrique ou d'Asie, ils attendaient la réouverture des frontières du Panama, fermées pendant des mois pour cause de pandémie. L'arrivée de Joe Biden à la Maison Blanche leur donne beaucoup d'espoir. Mais avant d'atteindre les États-Unis, le chemin est encore bien long. Pour arriver au Panama, ils ont dû traverser le Darién, une jungle dense et marécageuse qui sépare la Colombie du Panama. Des centaines de personnes arrivent chaque jour à Bajo Chiquito, un village pauvre et isolé à trois heures de pirogue de la route la plus proche.