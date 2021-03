Covid-19 : le Brésil au bord du gouffre

Le Brésil compte le nombre quotidien de décès le plus élevé de la planète. © France 24

Par : Fanny LOTHAIRE | Mariam KONÉ | Laura DAMASE 6 mn

Avec plus de 294 000 morts, le Brésil est le deuxième pays au monde le plus endeuillé par la pandémie de Covid-19. Depuis plus de 20 jours de suite, la barre des 2 000 morts est dépassée quotidiennement. Le président Jair Bolsonaro continue de nier la gravité de la situation alors que le pays s'enlise dans la crise. Nos équipes se sont rendues à Sao Paulo, une des régions les plus touchées ces dernières semaines, ainsi qu'à Rio de Janeiro, où les plages viennent de fermer.