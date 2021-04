Libération animale : l'activisme des antispécistes

Focus © france24

Par : Karina CHABOUR

Pour les antispécistes, pour qui l'homme est un animal comme les autres, la question n'est plus d'améliorer les conditions de vie des bêtes, mais d'abolir l'élevage et toute forme d'exploitation animale. Sans en appeler directement au vandalisme, ils "libèrent" cochons, poules ou vaches, bloquent des abattoirs et multiplient les vidéos chocs. Qui sont ces purs et durs aux méthodes contestées, mais qui interpellent sur la manière dont sont élevés et tués les animaux que nous mangeons ? Comment en vient-on à risquer la prison pour sauver des bêtes ? Quelles sont leurs stratégies ? Leurs limites ? Reportage en immersion de Karina Chabour.