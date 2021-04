George Floyd : attentes et espoirs des Afro-Américains au procès de Derek Chauvin

En mai 2020, après la mort de George Floyd, de nombreux Américains sont descendus dans les rues pour réclamer justice et une réforme de la police. © Capture d'écran France 24

Par : Fanny Allard 7 mn

Le procès du policier Derek Chauvin, accusé d'avoir tué George Floyd le 25 mai 2020, s'est ouvert le 8 mars à Minneapolis. Après une longue et délicate sélection des jurés, les premiers témoins ont été entendus lundi 29 mars dans un procès attendu par toute l'Amérique. Derek Chauvin est jugé pour trois chefs d'inculpation, dont meurtre et homicide involontaire. La famille Floyd et les associations de défense des droits des Afro-Américains espèrent que ce procès marquera un tournant pour la justice américaine. Reportage de notre correspondante Fanny Allard.