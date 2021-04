La Biélorussie a connu l'été dernier une mobilisation sans précédent contre le régime du président Alexandre Loukachenko, au pouvoir depuis 26 ans. Que reste-t-il de cette vague de protestation dirigée contre sa réélection? Le reportage de notre envoyé spécial, Gulliver Cragg avec Elena Volochine.

Les leaders de l'opposition sont aujourd'hui en prison ou en exil, et de nouvelles lois dites "anti-extrémistes" interdisent jusqu'aux couleurs rouge et blanche de l'opposition sur les façades d'immeubles, repeintes pour effacer toute trace de la contestation. À l'extérieur du pays, l'opposition a remporté une maigre victoire, avec l'exclusion de la Biélorussie de l'édition 2021 de l'Eurovision, son représentant, le groupe Galasy Zmesta, ayant présenté une chanson jugée à la gloire du régime. Mais à l'intérieur du pays, la politique répressive reste sous la même et beaucoup d'habitants craignent d'exprimer publiquement leur mécontentement.

