Traumatisés par la guerre, les Afghans plébiscitent les émissions de soutien psychologique

Par : Shahzaib WAHLAH | Sonia GHEZALI 6 mn

À l'écoute des auditeurs et des téléspectateurs, les professionnels de la santé mentale en Afghanistan répondent aux demandes de soutien psychologique du public, et ce nouveau format connait un énorme succès. Selon une enquête nationale, plus de 84 % des Afghans ont personnellement souffert ou assisté à un événement traumatisant dans ce pays en guerre depuis plus de quatre décennies. Plus de la moitié de la population afghane souffre de détresse psychologique, mais le pays compte très peu de professionnels dans ce domaine.