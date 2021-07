Italie : un quartier pauvre de Naples produit sa propre énergie solaire et gratuite

Focus © France 24

Par : Natalia MENDOZA | Lorenza PENSA | Bernard BEDARIDA 6 mn

En Italie, plus d'un million d'installations d'énergie renouvelable fournissent déjà près de 19 % de l'énergie consommée dans le pays. Les initiatives d'autoproduction électrique à usage local se développent, comme par exemple dans la banlieue de Naples, où des panneaux solaires ont été installés dans un centre social. Dans cette communauté durement touchée par la délinquance et la criminalité mafieuse, cette initiative novatrice permet la distribution d'électricité gratuite à des familles dans le besoin et la diffusion d'un message de conscience environnementale auprès des jeunes et de leurs parents.