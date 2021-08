Chypre : une nouvelle route migratoire clandestine sous tension

Par : Sophie GUIGNON | Chloé DOMAT

Chypre est l'État européen qui reçoit le plus de demandeurs d’asile par rapport à sa population, avec 7 000 demandes en 2020 pour seulement 800 000 habitants. Chypre se retrouve en première ligne car les frontières terrestres de la route des Balkans se sont largement refermées à cause de la pandémie de Covid-19 et les politiques migratoires se sont durcies. De plus en plus de migrants, venus de Syrie, du Liban ou d'Afrique subsaharienne, s'y rendent dans l’espoir d’entrer dans l'UE.