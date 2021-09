Environnement : la forêt atlantique, l'autre écosystème forestier du Brésil en péril

Par : Fanny LOTHAIRE | Laura DAMASE | Mariam KONÉ

Les associations de défense de la forêt atlantique tirent la sonnette d'alarme car la première forêt primaire brésilienne a quasiment disparu et fait face, comme la forêt amazonienne, à de redoutables menaces. La "Mata Atlantica" s'étalait autrefois tout au long du littoral atlantique, sur un million de kilomètres carrés. Victime de l'expansion agricole et du développement urbain, elle ne recouvre plus que 12 % de son territoire d'origine. Elle fait aussi face à une sécheresse sans précédent.