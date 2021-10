Ossements d'enfants au Canada : les Premières Nations en quête de vérité et de justice

France 24

Par : François RIHOUAY

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau s'est rendu, lundi 18 octobre à Kamloops, en Colombie-Britannique, où les restes de 215 enfants autochtones ont été retrouvés fin mai, enfouis sur le site d'un ancien pensionnat. Il s’est excusé de ne pas être venu plus tôt. Les découvertes d’ossements se sont multipliées ces derniers mois et elles pourraient continuer, selon certains chercheurs. Les Premières Nations, ou peuples autochtones, veulent que justice soit rendue. François Rihouay, correspondant au Canada, a assisté à un "pow wow", une cérémonie sacrée, organisée à l’occasion de la première journée de la Vérité et de la Réconciliation.