Santé : le sport, une arme efficace pour combattre le cancer du sein

FOCUS © France 24

Par : Éléonore VANEL | Claire PACCALIN | Wassim DALY

La campagne annuelle de communication "Octobre Rose" vise à sensibiliser la population au dépistage du cancer du sein, le plus fréquent chez la femme. Une sur huit risque de développer cette maladie au cours de sa vie. Et celles qui doivent se battre contre cette maladie peuvent notamment s'appuyer sur le sport. Il est prouvé scientifiquement que l'activité physique régulière permet de diminuer le risque de récidive de 25 % et d'améliorer la survie de 30 %. Nos reporters ont rencontré des adeptes de l'épée et de la pagaie.