RD Congo : l'insécurité explose au Nord-Kivu, l'état de siège contesté

FOCUS © France 24

Par : Clément BONNEROT | Juliette DUBOIS

Il y a six mois, le président Félix Tshisekedi déclarait l'état de siège dans les provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri, dans l'est de la République démocratique du Congo, pour tenter de mettre fin aux violences qui secouent la région depuis plus de 25 ans. Aujourd'hui, si le gouvernement se félicite de la reddition de certains groupes armés, les massacres se poursuivent et les forces de sécurité sont de plus en plus critiquées. Reportage dans la ville de Béni, où l'insécurité explose et la justice tourne au ralenti.