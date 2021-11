Afghanistan : les étudiantes de Kaboul mises au ban de l'école

Focus. © France 24

Par : Solène CHALVON FIORITI | Shahzaib WAHLAH | Sonia GHEZALI

Voilà plus de trois mois que le statu quo perdure en Afghanistan et que les femmes attendent que leur sort soit tranché par le pouvoir taliban. Les étudiantes pourront-elles poursuivre leurs études ? Les vacances hivernales arrivent dans quelques semaines, et les Kaboulis craignent que les Taliban jouent la montre, et repoussent encore cette question. Dans l'attente, il y a un manque d'homogénéité des décisions qui permettent à certaines provinces d'ouvrir leurs écoles, mais pas à d'autres.