Covid-19 en Russie : une hécatombe sanitaire sur fond de défiance envers l'État

Focus. © France 24

Par : Élena VOLOCHINE | Nigina BEROEVA | Pavel SERGUEEV 1 mn

La Russie est l'un des pays au monde au plus faible taux de vaccination et à la plus haute mortalité due au Covid-19. Avec seulement un peu plus de 30 % de la population vaccinée, la campagne de vaccination des autorités russes vire au fiasco. Pourtant, à l'été 2020, Vladimir Poutine était le premier au monde à annoncer la mise en circulation du vaccin Sputnik V, censé "sauver l'humanité" du virus. Plus d'un an plus tard, il n'est toujours pas arrivé sur le marché européen et les Russes ne lui font pas confiance dans leur majorité. Face à l'hécatombe sanitaire, les autorités ont annoncé l'interdiction des voyages en train et en avion pour les voyageurs non vaccinés à compter du 1er février 2022, une mesure qui n'aura sans doute pas de quoi vaincre la crise de confiance des Russes envers leurs dirigeants.