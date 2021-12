Guerre en Éthiopie : l'Armée de libération oromo progresse vers Addis-Abeba

Focus. © France 24

Par : Bastien RENOUIL

Les combats se poursuivent en Éthiopie et les groupes rebelles se rapprochent de la capitale Addis-Abeba. Si l'on a beaucoup parlé du front au nord du pays – où l'armée combat les forces de défense du Tigré (TDF) – il existe un autre groupe armé, allié des Tigréens, qui combat depuis le sud et l'ouest. L'Armée de libération oromo (OLA) contrôle désormais un large territoire, et certains de ses soldats ont réussi à rallier les TDF. Ensemble, ils prévoient de faire chuter le gouvernement et de prendre la capitale.