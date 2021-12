Dans l'Estonie post-soviétique, des kolkhozes aux technologies de pointe

Par : Sylvain ROUSSEAU | Achraf ABID 1 mn

Après son indépendance, l'Estonie est reparti d'une feuille blanche : elle a profité des années de flottement après la chute du communisme chez le voisin russe pour se rapprocher de l'Europe et de l'OTAN, dont elle est aujourd'hui membre à part entière. Nos reporters Sylvain Rousseau et Achraf Abid se sont rendus à Tallinn et dans ses environs, pour voir comment et pourquoi l'Estonie a embrassé un libéralisme décomplexé, dès la chute de l'URSS.