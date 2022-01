La fusion nucléaire et les promesses d'une énergie propre et illimitée

Par : FRANCE 2

Maîtriser la fusion nucléaire, cette réaction physique qui alimente les étoiles, a longtemps été un rêve cantonné à la science-fiction. Sur le papier le processus est simple : assembler deux noyaux atomiques pour en former un autre (plus lourd), une fusion dont le produit n'est pas radioactif. Mais en pratique c'est une autre histoire car il faut contenir et maîtriser une énergie monumentale. Mais voilà qu'une récente série d'avancées majeures suscite l'optimisme des scientifiques et des investisseurs. En ligne de mire, un espoir qui donne le tournis : une énergie propre et illimitée pour la planète.