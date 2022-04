Guerre de Bosnie : voilà trente ans débutait le siège cauchemardesque de Sarajevo

06:09 Focus © France 24

Par : Julien SAUVAGET

Trente ans se sont écoulés depuis le début de la guerre de Bosnie en avril 1992, un conflit tristement célèbre pour ses camps de détention, ses campagnes de viols et les bombardements indiscriminés effectués par des forces serbes. Assiégée pendant plus de trois ans et demi, la ville de Sarajevo a connu le plus long blocus d'une capitale du monde moderne. Sa population a appris à survivre sous la menace des snipers et des tirs d'obus, comme celui qui a visé le marché de Markalé en février 1994.