Les agriculteurs ukrainiens sont devenus de véritables héros populaires avec la diffusion de vidéos les montrant en train de tracter des chars ou camions russes abandonnés. Des images qui attestent des difficultés logistiques de l'armée de Vladimir Poutine. Mais en réalité, cette guerre a plongé l'agriculture locale dans une crise dont les répercussions se font sentir sur toute la planète. Car l'Ukraine joue un rôle essentiel dans l'approvisionnement mondial en céréales et en huile de tournesol.

Publicité

À cause de la guerre et de l'invasion russe, Oleksandr Kyrytchychyn ne peut accéder qu'à une partie réduite de ses terres, 600 hectares sur 5000, et à un seul de ses tracteurs. La plupart de ses machines et de ses stocks d'engrais se trouvent sur des terres occupées par l'ennemi russe. Il sait que sa récolte 2022 n'aura rien à voir avec celles des années précédentes. Un constat que fait également l'agricultrice Lioudmyla Kozyr, qui rappelle que "la terre noire" de l'Ukraine nourrit la population du pays et aussi "celle du monde entier". Or, elle n'a pas acheté avant la guerre les semences dont elle a besoin. Et elle risque d'avoir beaucoup de mal à en trouver désormais.

Une émission préparée par Jennie Shin.

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne