Flambée du prix du blé au Cameroun : la farine de manioc, une alternative locale aux céréales

05:30 Focus. © France 24

Par : Tony Michael MENGA | Luc Armel NGOUO

C'est l'une des conséquences importantes de la guerre en Ukraine : les cours du blé s'envolent. Dans de nombreux pays africains notamment, qui dépendent des exportations de céréales ukrainiennes et russes, le risque d'une crise alimentaire se fait de plus en plus menaçant. Au Cameroun, les entrepreneurs ont peut-être flairé le bon filon en mettant en œuvre des alternatives : le manioc et la patate douce. Des tubercules abondantes dans le pays mais encore très peu transformées en farine panifiable, faute d'accompagnement efficace.